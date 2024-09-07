Бывшей солистке Мариинки грозит до 6 лет за призыв помогать ВСУ

Уголовное дело возбудили против Марии Максаковой за призыв спонсировать ВСУМария Максакова (признана в РФ иностранным агентом)РИА Новости Против бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили источники РИА Новости и ТАСС.