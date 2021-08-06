БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Геннадий Зюганов: «30 лет назад нас всех предали оптом и в розницу»

Геннадий Зюганов: «30 лет назад нас всех предали оптом и в розницу»

Лидер КПРФ о том, куда пришла Россия после провала ГКЧП Андрей Захарченко На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов С августом у многих россиян нередко возникают негативные ассоциации.

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Виталий Литвинов
И тут Остапа прорвало! Брехло и трепач.
Борис Кокин
Так предал то кто, как раз выходцы из КПСС, так что ...... не мешки ворочать.
Владимир Лозовенко
У тебя была возможность воплотить свои идеи,когда народ проголосовал за тебя.Но ты предал народ,а теперь корчиш из себя борца.Ты участвовал в развале СССР.Ты предатель и гида.

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