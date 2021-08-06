Геннадий Зюганов: «30 лет назад нас всех предали оптом и в розницу»

Лидер КПРФ о том, куда пришла Россия после провала ГКЧП Андрей Захарченко На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Материал комментируют: Геннадий Зюганов С августом у многих россиян нередко возникают негативные ассоциации.