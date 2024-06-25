Куда поехать вместо Крыма и юга России летом: Андреевка, Авачинская бухта и Анива

Если вы ищете альтернативные направления для летнего отдыха вместо привычных курортов Краснодарского края и Севастополя, обратите внимание на менее известные, но не менее захватывающие места Дальнего Востока.
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