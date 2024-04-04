Госдолг России вырос до 25,6 трлн рублей в 2023 году

Внутренний долг вырос на 10,8% до 20,81 трлн рублей.фото: pixabay.com/barmalyanich--> Государственный долг РФ увеличился за прошлый год на 12,2% и составил 25,6 трлн рублей, или 15% ВВП, сообщается в опубликованной Счётной палатой аналитической записке об исполнении бюджета за 2023 год.