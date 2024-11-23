Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Трамп вообще набирает себе в команду евреев сторонников Израиля и как там будет чувствовать среди них Маск непонятно🤣😂WP: разногласия в...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Глава МО ФРГ Пист...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Соскин заявил, чт...

Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара "Орешника"

Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара "Орешника"

Украинский лидер Владимир Зеленский после попытки обвинить депутатов Рады в отмене заседания украинского парламента на фоне угрозы ракетной атаки из-за удара российской ракетой "Орешник" показал себя в качестве клоуна, поскольку сам дал Раде распоряжение не выходить на работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх