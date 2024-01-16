Директор МВФ Кристалина Георгиева: «Биткоин — не угроза доллару США»

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высказалась о криптовалютах, называя их классом активов, а не деньгами, и утверждает, что биткоин не сможет вытеснить доллар США с мирового финансового рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии