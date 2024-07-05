ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

СМ

Сергей Морозов

Когда ВВП проснётся и начнут выдворять мигрантов, и что-бы наконец русские могли работать в своей Стране и получать достойную зарплату.А не кормить Таджиков Узбеков Киргизов в ущерб своего народа проснись правительство.Дышло вам в одно место.