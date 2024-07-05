Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного с 24 по 30 июня, которые приводит сайт исследовательской организации.
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%
Комментарии
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СМ
Сергей Морозов
Когда ВВП проснётся и начнут выдворять мигрантов, и что-бы наконец русские могли работать в своей Стране и получать достойную зарплату.А не кормить Таджиков Узбеков Киргизов в ущерб своего народа проснись правительство.Дышло вам в одно место.
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20 час.
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