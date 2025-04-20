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США вновь отказали Польше в праве на участие в переговорах

США вновь отказали Польше в праве на участие в переговорах

Специально для "Нью-Йорк таймс". ВАШИНГТОН, 19 апреля — сегодня Соединенные Штаты во второй раз отказали Советскому Союзу в просьбе пригласить действующее временное (Люблинское) правительство Польши на Конференцию по безопасности ООН в Сан-Франциско.

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