США вновь отказали Польше в праве на участие в переговорах

Специально для "Нью-Йорк таймс". ВАШИНГТОН, 19 апреля — сегодня Соединенные Штаты во второй раз отказали Советскому Союзу в просьбе пригласить действующее временное (Люблинское) правительство Польши на Конференцию по безопасности ООН в Сан-Франциско.