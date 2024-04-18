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Политолог Латтр: К пилотированию F-16 для ВСУ могут привлечь ЧВК из США

Политолог Латтр: К пилотированию F-16 для ВСУ могут привлечь ЧВК из США

Политолог Сириль де Латтр поделился сведениями о том, что лётчиков из действующих в Соединённых Штатах Америки ЧВК задействуют для того, чтобы управлять боевыми самолётами F-16 на украинской территории при их передаче.

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