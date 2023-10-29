Больше дюжины случаев, когда фантазия дизайнеров обуви вышла из-под контроля

Удобная и красивая обувь способна покорить любое сердце, не правда ли? А что насчёт трендовой или ультрамодной? В погоне за эксклюзивностью, дизайнеры порой заходят слишком далеко - их фантазия буквально выходит из-под контроля.
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