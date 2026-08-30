«И восстанут на Россию три державы!»: что предсказал Серафим Саровский?

Он кормил с рук медведя, молился на камне тысячу дней и ночей, а после смерти стал одним из самых почитаемых русских святых.
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