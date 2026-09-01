Власти Казани сообщили, что будут кормить школьников ризотто и болоньезе (без вина в соусе). А чем кормят детей омских школ? Посмотрели меню на новый учебный год на примере гимназии №150.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым