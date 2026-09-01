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Новости Омска

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Власти Казани сообщили, что будут кормить школьников ризотто и болоньезе (без

Власти Казани сообщили, что будут кормить школьников ризотто и болоньезе (без вина в соусе). А чем кормят детей омских школ? Посмотрели меню на новый учебный год на примере гимназии №150.

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