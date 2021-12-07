Вирусолог Чумаков назвал омикрон-штамм COVID-19 живой вакциной

Омикрон-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.
Омикрон-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.
Свежие комментарии