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Вирусолог Чумаков назвал омикрон-штамм COVID-19 живой вакциной

Вирусолог Чумаков назвал омикрон-штамм COVID-19 живой вакциной

Омикрон-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил вирусолог,  член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.

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