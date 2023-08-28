На пульсе времени

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"Ну а что, деньги не пахнут" Самые отъявленные предатели Родины спокойно возвращаются в Россию и готовят "бурную деятельность"

"Ну а что, деньги не пахнут" Самые отъявленные предатели Родины спокойно возвращаются в Россию и готовят "бурную деятельность"

За рубежом сейчас не сладко. Особенно в Европе. Особенно если ты блогер, «лидер мнений», исполнитель песен на русском языке или артист «больших и малых театров».

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