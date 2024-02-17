Самый скандальный суд: как русский предатель требовал от Японии деньги за измену в Порт-Артуре

В 1928 году в лондонском суде слушалось очень громкое дело: белоэмигрант Зелинский требовал у японцев выплатить обещанные ему деньги за то, что он в 1904 году предал своих товарищей по оружию и способствовал взятию крепости Порт-Артур.
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