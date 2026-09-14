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Антифашист

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Украинцев призвали делать запасы лекарств, предупредив о возможном дефиците

Украинцев призвали делать запасы лекарств, предупредив о возможном дефиците

Украинцев призвали делать запасы лекарств с расчётом на 2—3 месяца из-за угрозы перебоев в снабжении, вызванных атаками ВС РФ по складам и логистике.

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