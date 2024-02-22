Из России скоро нельзя будет отправиться в Европу – без биометрического паспорта

Во второй половине 2024 года в ЕС заработает система Въезда/Выезда (Entry/Exit System, EES). Запуск автоматизированной ИТ-системы Въезда/Выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES), которая будет регистрировать путешественников, не являющихся гражданами ЕС, каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских стран, заработает в 2024 году.