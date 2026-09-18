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Татар-информ

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В Татарстане привиться от гриппа можно на более тысячи избирательных участков

В Татарстане привиться от гриппа можно на более тысячи избирательных участков

Сегодня на избирательных участках в Татарстане можно пройти вакцинацию. Привиться от гриппа можно на 1053 избирательных участках, где работают 836 прививочных бригад.

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