В Татарстане привиться от гриппа можно на более тысячи избирательных участков

Сегодня на избирательных участках в Татарстане можно пройти вакцинацию. Привиться от гриппа можно на 1053 избирательных участках, где работают 836 прививочных бригад.
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