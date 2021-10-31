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На сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд рублей

На сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд рублей

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки планируется предусмотреть 11,5 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

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