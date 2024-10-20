МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

Потребители российского газа в Европе осознают, что срок действия договора на транзит газа через территорию Украины подходит к концу, и в связи с этим исследуют возможные альтернативные маршруты для его доставки.
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