Часов Яр на фоне событий в Курской области и Суджи оказался несколько в тени, но ситуация там остаётся крайне напряжённой.
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Часов Яр на фоне событий в Курской области и Суджи оказался несколько в тени, но ситуация там остаётся крайне напряжённой.
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