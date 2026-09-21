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Пилоты NASCAR устроили драку после гонки

Пилоты NASCAR устроили драку после гонки

Гонщики Карсон Хосевар и Райан Блэйни не поделили призовое место. Спортсмены устроили потасовку после финиша 29-го этапа NASCAR Cup Series в английском Бристоле.

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