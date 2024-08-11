Смотрим свежий трейлер “Рик и Морти: Аниме” Уже через несколько дней состоит...

Смотрим свежий трейлер “Рик и Морти: Аниме”Уже через несколько дней состоится дебют аниме по вселенной “Рика и Морти”, и в честь этого события Adult Swim показал новое промо к грядущему спин-оффу по популярнейшей анимационной вселенной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)