Смотрим свежий трейлер “Рик и Морти: Аниме” Уже через несколько дней состоит...

Смотрим свежий трейлер “Рик и Морти: Аниме”Уже через несколько дней состоится дебют аниме по вселенной “Рика и Морти”, и в честь этого события Adult Swim показал новое промо к грядущему спин-оффу по популярнейшей анимационной вселенной.