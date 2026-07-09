Взрослый таджик получил российское гражданство по программе переселения соотечественников и оформил пособия на своих детей, которые проживают вместе с матерью на родине.
В Тверской области семья таджиков получила 2 миллиона рублей пособиями на детей, живущих за границей
Комментарии
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Владимир Андрианов
В Твери, недалеко от Комсомольской площади уже целые кварталы семей ценных специалистов. Все дамы замотанные по самое не балуйся, оравы детишек и ни одного русского слова... Это пипец товарищи.
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Вот именно!!
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4 н.
Ксения Фотина
Всем давно известна метода: занести н-ю сумму, как часть незаконно полученных пособий и пр., по известному адресу. То есть, в очередной чинушный кабинет. И что? Про это неизвестно так называемым надзорным органам РФ ?! Нет слов от возмущения 😡😡😡
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3 н.
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