Кристина Орбакайте не хотят видеть на новый год 2023

Певица Кристина Орбакайте будет выступать в России. Артистка уже полгода живёт за границей и открыто поддерживает позицию своей матери Аллы Пугачевой, тем не менее, она продолжает зарабатывать на россиянах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии