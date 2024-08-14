Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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НЕбратья веселятся

НЕбратья веселятся

ЦИПСО изготовило и пустило в украинскую Сеть такую шутку. «Шутку». Перевожу.   "Образец. Справка на получение двоих рабов в курской области.

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Комментарии
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SS
Sergey Sergey
А мы сопли жуем, людей жалко. Там одни упырки остались. Снести нахер все от Киева до границы с Польшей, пусть будет радиоактивная пустыня.
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13 час.
Дмитрий Бакланов
Психотронное оружие. Кто сказал, что нужно облучать каким то полем? Не полем, а информацией. Очень похоже на DDOS- атаку, переполнение противоречивой информацией, мозг не справляется с фильтрацией, возникает когнитивный диссонанс. Итог - психическое заболевание, похожее на маниакально-депрессивный психоз. Кастрюлеголовых людей я встречал в 1987. Пациенты местной психбольницы во время приступов надевали на головы кастрюли &quot;что бы крышу не снесло&quot;.
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12 час.
ОП
Олег Погудин
любой раб ищет себе раба, это закономерно, он другого не знает. а хохлы последние 30 лет все валили  в увропу, кто яблоки и клубнику собирать в поляндии, кто унитазы мыть в мелкобритании. и всегда внушали что уевропа есть очаг цивилизации, автоматом все рабы на востоке. а с востока то автоматом в челюсть прилетело.
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2 час.

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