НЕбратья веселятся

SS Sergey Sergey А мы сопли жуем, людей жалко. Там одни упырки остались. Снести нахер все от Киева до границы с Польшей, пусть будет радиоактивная пустыня.

Дмитрий Бакланов Психотронное оружие. Кто сказал, что нужно облучать каким то полем? Не полем, а информацией. Очень похоже на DDOS- атаку, переполнение противоречивой информацией, мозг не справляется с фильтрацией, возникает когнитивный диссонанс. Итог - психическое заболевание, похожее на маниакально-депрессивный психоз. Кастрюлеголовых людей я встречал в 1987. Пациенты местной психбольницы во время приступов надевали на головы кастрюли "что бы крышу не снесло".