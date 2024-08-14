ЦИПСО изготовило и пустило в украинскую Сеть такую шутку. «Шутку». Перевожу. "Образец. Справка на получение двоих рабов в курской области.
НЕбратья веселятся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SS
Sergey Sergey
А мы сопли жуем, людей жалко. Там одни упырки остались. Снести нахер все от Киева до границы с Польшей, пусть будет радиоактивная пустыня.
Ответить
13 час.
Дмитрий Бакланов
Психотронное оружие. Кто сказал, что нужно облучать каким то полем? Не полем, а информацией. Очень похоже на DDOS- атаку, переполнение противоречивой информацией, мозг не справляется с фильтрацией, возникает когнитивный диссонанс. Итог - психическое заболевание, похожее на маниакально-депрессивный психоз. Кастрюлеголовых людей я встречал в 1987. Пациенты местной психбольницы во время приступов надевали на головы кастрюли "что бы крышу не снесло".
Ответить
12 час.
ОП
Олег Погудин
любой раб ищет себе раба, это закономерно, он другого не знает. а хохлы последние 30 лет все валили в увропу, кто яблоки и клубнику собирать в поляндии, кто унитазы мыть в мелкобритании. и всегда внушали что уевропа есть очаг цивилизации, автоматом все рабы на востоке. а с востока то автоматом в челюсть прилетело.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии