Адриан Белый - о большом количестве дежурств врачей: "Работают на износ"

Некоторые врачи в Молдове работают на износ, поскольку берут много суточных дежурств, работают в разных больницах, чтобы получить в итоге больше денег, и в таких случаях их общая зарплата может достигать уровня заработка коллег в некоторых странах Евросоюза.
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