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Business Daily

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Курорт Angsana Velavaru получил премии Travel + Leisure Luxury Award Asia Pacific 2026

Курорт Angsana Velavaru получил премии Travel + Leisure Luxury Award Asia Pacific 2026

Мальдивский курорт Angsana Velavaru был удостоен сразу двух престижных наград в рамках премии Travel + Leisure Luxury Award Asia Pacific 2026, что отражает неизменную приверженность отельеров исключительному сервису и качеству обслуживания гостей.

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