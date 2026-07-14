Курорт Angsana Velavaru получил премии Travel + Leisure Luxury Award Asia Pacific 2026

Мальдивский курорт Angsana Velavaru был удостоен сразу двух престижных наград в рамках премии Travel + Leisure Luxury Award Asia Pacific 2026, что отражает неизменную приверженность отельеров исключительному сервису и качеству обслуживания гостей.
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