Жители Муравленко собрали 79 коробок гуманитарной помощи для жителей Волновахи

Жители Муравленко отправили в Волноваху 79 коробок с гуманитарной помощью. Среди посылок — подарки к Международному дню защиты детей, иконы, генератор и другое, сообщила глава города Муравленко Елена Молдован в своем telegram-канале.
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