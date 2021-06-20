В сетях паранойи, или Разговор с психиатром о президенте

Максим БарщевскийПолитикаВ сетях паранойи, или Разговор с психиатром о президенте В последние дни президент Украины Владимир Зеленский поразил мировую общественность рядом несуразных высказываний.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКНаталья КутахНу как тут не скажешь, о сожженных в печах, вырванных зубах, обрезанных волосах. Было мало что ли??? Миллионы. Эта кучка зигующих захватила всю страну, а ОНО о чем???? Так и хочется сказать, нет, не еврей, нет. ЖИДЯРА ПОГАНЫЙ. Мама, папа гордятся. Нет слов. Криворожане, как вы их терпите, этих родителей????Комментировать
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