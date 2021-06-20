Подробно о главном

9 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rusik Rusik
    Зачем им корабли, да ещё железные? Им американские надувные в самый раз.Украинские моряки...
  • Михаил
    А его не в израильскую армию призвали? Это там прохалявить не получилось бы!Папкин блат не по...
  • Фил
    Какие боеголовки, долбануть по фокусиме и крантец.Запад активизируе...

В сетях паранойи, или Разговор с психиатром о президенте

В сетях паранойи, или Разговор с психиатром о президенте

В последние дни президент Украины Владимир Зеленский поразил мировую общественность рядом несуразных высказываний.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Наталья Кутах
Ну как тут не скажешь, о сожженных в печах, вырванных зубах, обрезанных волосах. Было мало что ли??? Миллионы. Эта кучка зигующих захватила всю страну, а ОНО о чем???? Так и хочется сказать, нет, не еврей, нет. ЖИДЯРА ПОГАНЫЙ. Мама, папа гордятся. Нет слов. Криворожане, как вы их терпите, этих родителей????

Картина дня

наверх