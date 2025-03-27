Феодоровская икона Божией Матери: история чудотворного образа и его значение для России

27 марта Православная Церковь чтит один из самых почитаемых образов Богородицы – Феодоровскую икону. Этот святой образ, по преданию написанный апостолом Лукой, сыграл особую роль в истории России XVII века.
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