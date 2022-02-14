В Казани увековечат память народного артиста ТАССР

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, инициатива установки памятника была от министерства культуры региона, исполнительного комитета столицы РТ и общественного фонда татарской культуры имени Рашита Вагапова.
Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, инициатива установки памятника была от министерства культуры региона, исполнительного комитета столицы РТ и общественного фонда татарской культуры имени Рашита Вагапова.
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