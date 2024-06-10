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Белорусские силовики поймали школьников, занимавшихся изготовлением самодельных бомб

Белорусские силовики поймали школьников, занимавшихся изготовлением самодельных бомб

Наводку на юных пироманов белорусские спецслужбы получили от своих западных коллег.Белорусский телеканал ОНТ опубликовал репортаж, в котором рассказал как "одна из самых мощных западных спецслужб", обнаружила ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России – прим.

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