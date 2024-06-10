Белорусские силовики поймали школьников, занимавшихся изготовлением самодельных бомб

Наводку на юных пироманов белорусские спецслужбы получили от своих западных коллег.Белорусский телеканал ОНТ опубликовал репортаж, в котором рассказал как "одна из самых мощных западных спецслужб", обнаружила ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России – прим.