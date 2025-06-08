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Военное обозрение

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«Лего» для взрослых» Винтовка AR-15: плюсы, минусы и улучшения

«Лего» для взрослых» Винтовка AR-15: плюсы, минусы и улучшения

На сегодня AR-15 превратилась не столько в автомат, сколько в оружейную платформу, своего рода тренд, в котором сегодня можно увидеть сотни, если даже не тысячи самых разнообразных ее образцов и калибров – от 5,56-мм до 12,7-мм.

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