«Лего» для взрослых» Винтовка AR-15: плюсы, минусы и улучшения

На сегодня AR-15 превратилась не столько в автомат, сколько в оружейную платформу, своего рода тренд, в котором сегодня можно увидеть сотни, если даже не тысячи самых разнообразных ее образцов и калибров – от 5,56-мм до 12,7-мм.