Пранкеры Вован и Лексус дали совет, как не попасться на уловки мошенников

Общение с неизвестными по телефону рекомендуется сократить до минимума, а к любому звонку лучше относиться с недоверием и при первых подозрениях обрывать беседу, чтобы избежать мошенников, рассказали РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии