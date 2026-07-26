Пранкеры Вован и Лексус дали совет, как не попасться на уловки мошенников

Общение с неизвестными по телефону рекомендуется сократить до минимума, а к любому звонку лучше относиться с недоверием и при первых подозрениях обрывать беседу, чтобы избежать мошенников, рассказали РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).