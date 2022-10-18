Володин рассказал об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Сумма штрафов за нарушение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который российские парламентарии планируют рассмотреть в ближайшее время, может достигать несколько миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.