В Дагестане мать, выбросившая младенца на свалку, рассказала о своем поступке

В Дагестане 23-летняя мать, которая выбросила новорожденного на свалку, рассказала о случившемся. Видео в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" опубликовала руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии