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Газета.ру

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В Дагестане мать, выбросившая младенца на свалку, рассказала о своем поступке

В Дагестане мать, выбросившая младенца на свалку, рассказала о своем поступке

В Дагестане 23-летняя мать, которая выбросила новорожденного на свалку, рассказала о случившемся. Видео в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" опубликовала руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.

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