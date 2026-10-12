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Морган – АПЛ о деле «Ман Сити»: «Сейчас же объявите наказание, примите меры и спасите этот сезон от превращения в бессмысленный фарс»

Телеведущий и болельщик «Арсенала»  Пирс Морган призвал Премьер-лигу как можно скорее ввести санкции в отношении « Манчестер Сити » за нарушения финансовых правил.

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