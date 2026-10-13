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Горят заводы, мосты и склады: Минобороны РФ отчиталось об ударах по целям на Украине

Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам портовой и энергетической инфраструктуры, складам и мосту через Днепр.

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