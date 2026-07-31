😨 Пьяный ялтинец избил прохожего на остановке и отобрал куртку для друга На остановке общественного транспорта произошёл конфликт между 39‑летним мужчиной и неизвестным, который перерос в драку.
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😨 Пьяный ялтинец избил прохожего на остановке и отобрал куртку для друга На остановке общественного транспорта произошёл конфликт между 39‑летним мужчиной и неизвестным, который перерос в драку.