Берлин не согласен передавать Вашингтону контроль над российскими активами, замороженными в Европе. Канцлер Мерц подтвердил, что американская сторона поднимала этот вопрос, и отверг предложенный подход.
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