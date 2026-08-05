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Оскорблял власть на стенах домов и пытался сжечь военкомат. В Калужской области ФСБ задержала пособника СБУ

Оскорблял власть на стенах домов и пытался сжечь военкомат. В Калужской области ФСБ задержала пособника СБУ

При попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию украинских спецслужб задержан 22-летний россиянин, местный житель, который писал на стенах оскорбления в адрес представителей органов власти РФ.

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