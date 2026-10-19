Самарское УФАС признало обоснованной жалобу на заказчика капремонта здания с начальной ценой контракта 46,3 млн рублей: при оценке заявок он вычитал НДС, что ставило участников на упрощённой системе налогообложения в менее выгодное положение.
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