Промоутер HyperVerse Родни Бёртон арестован

Родни Бёртон, известный под ником "Bitcoin Родни" может понести наконец, заслуженное наказание. Власти США арестовали этого промоутера печально известной криптовалютной схемы HyperVerse, по обвинению в мошенничестве.
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