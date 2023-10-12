Мосбиржа в ближайшие 5 лет будет изучать возможность возвращения к режиму T0

Московская биржа в ближайшую пятилетку будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0», завил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии