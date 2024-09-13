В 40 населённых пунктах Крыма нет продуктовых магазинов

Около 40 малонаселённых сельских поселений в Крыму не обеспечено объектами розничной торговли, поэтому министерство промышленной политики РК работает над доставкой продуктов питания в отдалённые сёла, сообщил в интервью «Крымской газете» министр Анушаван Агаджанян.
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