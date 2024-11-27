Лавров обвинил США в деградации ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать и это прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля, а также действий США, заявил 27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии