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Автоэксперт Бундин рассказал, как защитить двигатель от плохого топлива

Автоэксперт Бундин рассказал, как защитить двигатель от плохого топлива

Некачественный бензин или дизель нельзя исправить, но можно уменьшить его вред для автомобиля. Автоэксперт Андрей Бундин посоветовал чаще менять масло и выбирать надежные АЗС, передает «Вечерняя Москва» .

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