Автоэксперт Бундин рассказал, как защитить двигатель от плохого топлива

Некачественный бензин или дизель нельзя исправить, но можно уменьшить его вред для автомобиля. Автоэксперт Андрей Бундин посоветовал чаще менять масло и выбирать надежные АЗС, передает «Вечерняя Москва» .
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