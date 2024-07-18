Закон Южной Кореи о криптовалюте вступил в полную силу

Первая в Южной Корее система регулирования криптовалют уже вступила в полную силу. Новый свод правил, принятый в ускоренном темпе после катастрофического краха Terra-Luna и FTX в 2022 году, направлен на обеспечение защиты криптовалютных инвесторов.
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