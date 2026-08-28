В России начали серийно выпускать систему, которая нарушает работу спутников Starlink

«Волна купол гарант» воздействует именно на спутники, а не на наземные терминалы В России запущено серийное производство комплекса «Волна купол гарант» — система предназначена для противодействия работе спутниковой сети Starlink, сообщает ТАСС.
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